Vidéo : À GUET-NDAR, la situation est grave, c'est le déluge

Rédigé par La rédaction de leral.net le 19 Novembre 2018 à 18:26

Les cris de détresse ont alerté le voisinage, tôt ce matin. Une maison située non loin de la Chaumière est tombée sous les coups des violentes vagues qui déferlent sur le littoral. L’assaut s’est fortement intensifié, la nuit. Plusieurs blessés ont été enregistrés dont deux enfants et un vieillard. Ils ont été évacués au centre hospitalier régional par les sapeurs pompiers.



À GUET-NDAR, la situation est grave. Les rues sont bloquées par les eaux et des maisons sont complètement envahies. Les habitants fuient leurs concessions pour fuir les risques d'effondrements imminents.