Vidéo -Abdoulaye Diouf Sarr : "Les bailleurs de fonds, à l'unanimité, ont honoré le Sénégal dans ce G.C 2018"

En marge du Groupe Consultatif, Abdoulaye Diouf Sarr, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a déclaré, au micro de Leral.net, que les bailleurs de fonds ont honoré le Sénégal et à l'unanimité ont d'une part exprimé leur grande satisfaction de la politique du Plan Sénégal Emergent menée par le président de la République, et d'autre part, renouvelé leur engagement à soutenir le Sénégal en augmentant leur participation financière.