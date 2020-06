Vidéo-Adama Sarr, Maître menuisiers métalliques à Louga : « Le maire Moustapha Diop a créé une concurrence entre les centres de formation et les artisans… » Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juin 2020 à 16:26 | | 0 commentaire(s)| Le secteur de l’artisanat est fortement impacté par la Covid 19. Les artisans vivent des moments difficiles, selon Adama Sarr, président Gie, maître menuisiers métalliques de Louga. C’est pourquoi ils se sont lancés dans la création de laves mains. Ils en ont offert beaucoup à la chambre de métiers. D’après M.Sarr ; toutes les mairies qui sont passées dans leur localité ont eu des contacts avec la chambre de métiers. Mais, « l’actuel maire Moustapha Diop , on a l’impression qu’il ne reconnait pas les artisans ou ne reconnait pas la chambre de métiers ». C’est d’ailleurs lui, "qui a créé une concurrence entre les centres de formation et les artisans…"





