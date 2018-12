Vidéo : Alassane Mbengue, Directeur de cabinet rend hommage au Pr. Papa Salif Sow

Rédigé par La rédaction de leral.net le 4 Décembre 2018 à 11:57

Alassane Mbengue, le Directeur de cabinet d’Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, a rendu un vibrant hommage au docteur Papa Salif Sow, qui est professeur spécialiste des maladies infectieuses de la faculté de médecine de l’université de Dakar où il obtint le doctorat en médecine en 1987. Il a effectué un important travail dans le domaine des maladies infectieuses en général et du VIH, de la tuberculose et du paludisme en particulier. C’était lundi, lors de la deuxième édition les Journées Scientifiques Sida au Sénégal (JSSS) qui se tiennent du 03 au 05 Décembre 2018 au Centre de Conférence Abdou Diouf sous le thème : « Quelles innovations pour atteindre les 90-90-90 ».