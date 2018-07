Vidéo : Aminata Niane fait de surprenantes révélations sur l'APIX

En politique, on cite très peu son nom. Mais, sur le chantier du développement du Sénégal, Aminata Niane est très connue. Elle a en effet dirigé pendant 12 ans, de 2000 à 2012, l’APIX, l'Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux au Sénégal. Dans une interview exclusive accordée à la BBC, dans le cadre du défi “100 femmes”, elle parle de ce parcours, ce qu’elle en retient et de ses projets futurs au Sénégal et en Afrique.