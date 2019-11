Vidéo- CAN 2021 : Les Lions exigent le Lamantin Beach pour préparer le match face au Congo ! Le Sénégal affronte le Congo le 13 novembre prochain au stade Lat Dior de Thiès, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021 qui se tiendra au Cameroun.



Pour cette rencontre contre le Congo prévu le 13 novembre à Thiès, ils seront à l’hôtel Lamantin Beach de Saly et non au Rhino Resort qui a été leur camp de base pendant au moins cinq ans, informe le sélectionneur national, Aliou Cissé sans préciser les raisons de ce changement.



« On se regroupe à Saly le 10. Cette fois-ci on ne sera pas à l’hôtel Rhino Resort mais à Lamantin Beach. Cela sera à partir du 10. Vous dire aussi que vu la date du match qui est prévue le 13, on aura pas beaucoup de séances d’entrainement. On aura peut être deux séances d’entrainement et peut être on aura besoin d’une journée qui sera fermée pour pouvoir travailler. Et peut être la séance qui sera ouverte sera celle du lundi », confie Aliou Cissé, le sélectionneur des lions au micro de wiwsport.com.















wiwsport.com







