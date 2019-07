Vidéo – Can 2019/Sénégal - Ouganda: Macky Sall encourage les "Lions" à quelques heures du match Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 16:15 | | 0 commentaire(s)| A quelques heures de la rencontre du match Senegal/Ouganda, le président de la République a rendu un vibrant hommage aux "Lions" pour les encourager. "Jouez pour le peuple et marquez le plus de buts. Vous avez ce qu’il faut pour entrer dans l’histoire", a dit Macky Sall dans son message...



