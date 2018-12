Vidéo - Cheikh Bamba Dièye : "Tout acteur politique sensé doute de la sincérité et lde a crédibilité de la présidentielle de 2019" Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Décembre 2018 à 08:59 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Bamba Dièye de la Coation Taxawu Senegaal estime que tout acteur politique sensé, doute de la sincérité et la crédibilité de l'élection présidentielle de 2019, en analysant le schéma qui a prévalu depuis le référendum, en passant par l'indisponibilité des cartes électorales, jusqu'au parrainage et l'acharnement sur des potentiels candidats.



