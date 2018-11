Vidéo-Colère contre le régime de Macky Sall : la famille du 1er khalife de Thiénaba désavoue l’actuel Khalife On ne parle pas le même langage à Thiénéba. Suite à la sortie du Khalife sur le « manque de considération » du Président Macky Sall envers sa famille, celle de Mame Serigne Thiénéba, Momar Talla Seck, 1er khalife prend le contre-pied. Dans cette déclaration (voir vidéo) Serigne Mamadou Seck Ibn Abdourahim Seck entouré de plusieurs dignitaires désapprouve les propos du khalife et exprime leur soutien au chef de l’Etat.

