Vidéo / Covid-19, leadership féminin…: Mme Seck Oumou Kalsoum Ndoye, présidente du réseau Xetali jigeen et Ndèye Codou Ndiaye, présidente de la plateforme Les calebasses des Linguère, à cœur ouvert… Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juin 2020 à 14:25 | | 0 commentaire(s)| Le 3e numéro de l’émission "Débat du Week-end" a eu comme invitées Mme Seck Oumou Kalsoum Ndoye, présidente du réseau Xetali jigeen et Ndèye Codou Ndiaye, présidente de la plateforme Les calebasses des Linguere de l’émergence. Ces deux dames qui ont exprimé leurs inquiétudes face à la propagation du coronavirus, ont estimé que le rôle de la femme en cette période de crise, est central qu’elle doit être en première ligne dans la lutte. Elles ont invité ainsi les populations au respect des gestes barrières. Mmes Seck Oumou Kalsoum Ndoye et Ndèye Codou Ndiaye, ont révélé en outre les solutions mises en oeuvre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au sein de leurs associations respectives. Elles ont également débattu sur les dérives des jeunes filles sur le net, les viols et lesactes de pédophilie, le leadership féminin, entre autres thèmes…



