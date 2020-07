Vidéo- Daba Seye raconte ce que Waly Seck fait pour ses enfants, parle de sa fille Fatou Néné et revient sur ses relations avec les autres chanteurs…Regardez ! Elle a fait ses premiers pas dans la musique à l’âge de 14 ans et a commencé à se faire un nom vers 2005-2006. Invitée à Leral Tv, la chanteuse Daba Seye est revenue sur ses débuts dans la musique, sa carrière, ses relations avec Thione Seck, Kiné Lam, Salam Diallo, son amour pour Serigne Fallou etc. La star n’écarte pas en outre l’idée de faire des « featuring » avec Titi, Viviane, Coumba Gawlo Seck quand le moment sera venu. Daba Seye informe avoir une affinité avec la jeune génération de chanteurs.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juillet 2020



