Vidéo- Décès du Khalife de Médina Baye: Naissance, vie et œuvre ! Rédigé par leral.net le Lundi 3 Août 2020 à 16:28 | | 0 commentaire(s)| Le khalif général de Médina Baye a tiré sa révérence hier nuit. Cheikh Ahmed Tidiane Niasse était le fils de Baye Niasse et de Zeyda Mariama Niang. Il est né en1932 à Kaolack. Il était un homme généreux et ouvert d’esprit selon les témoignages.



