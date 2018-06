Vidéo : Découvrez les 15 millions de messages pour les Lions du Sénégal

Rédigé par La rédaction de leral.net le 8 Juin 2018 à 19:03 | Lu 87 fois

Découvrez la campagne de soutien populaire sur les 15 millions de messages transmis par les Sénégalais aux Lions. Les supporters que nous sommes de l’équipe nationale de football ont envoyé des messages d’un soutien exceptionnel de la part du peuple sénégalais grâce à Orange. http://blog.sonatel.sn/sonatel-a-travers-orange-se-mobilise-pour-accompagner-les-lions/

Pour soutenir nos Lions, Orange a lancé un concept inédit dénommé 15 millions de Lions. Derrière ce slogan, une campagne au principe simple et fédérateur car les fans, et tous les Sénégalais en général, ont été invités à envoyer leurs messages aux Lions via une plateforme web spécialement conçue pour l'occasion : www.15millionsdelions.sn. Orange s’est chargée aujourd’hui de transmettre en exclusivité aux Lions tous ces messages émis à travers des vidéos, des photos, des audios, des textes ou des emojis. Chaque supporter y est allé de son style pour soutenir l’équipe nationale du Sénégal. Orange encourage encore une fois nos vaillants Lions et leur souhaite un mondial réussi avec un accompagnement logistique, des encouragements et de prières.