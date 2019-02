Vidéo - Diop Sy : "On voulait démontrer à l'opposition que la place de la Nation appartenait à Macky Sall" Lors de son meeting hier dimanche à la place de l'Obélisque (Ndlr : Place de la Nation) pour la réélection du candidat Macky Sall, le leader de la Convergence patriotique pour la justice et l'équité (CPJE), Demba Diop Sy dit Diop Sy s'est réjoui de la forte mobilisation de ses militants, plus particulièrement des étudiants. Pour lui, l'opposition ne pourra pas barrer la route à son mentor, au soir du 24 février prochain.

