Vidéo : Échauffourées entre députés à l’Assemblée

Après le rejet de la question préalable déposée par Me Madické Niang, tendant à faire ajourner la session, une bataille rangée a opposé des députés de l’opposition et de la majorité.



Les députés de l’opposition n’entendent pas se laisser faire car ils estiment que le gouvernement veut faire du forcing.



Quant aux députés de la majorité, ils expliquent qu’ils comprennent que l’opposition veut bloquer les travaux et ils ne vont pas laisser faire.



Moustapha Niasse appelle au calme ses collègues. Il a suspendu la séance pour 30 minutes et a convoqué Aymérou Gningue, Madické Niang et un député non-inscrit pour leur parler.