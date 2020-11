Vidéo/Émigration clandestine: Fall, le rescapé qui regrette son périple en mer

Comme le dit l'adage, il n'est jamais trop tard pour se refaire une santé ou corriger ses erreurs. Cela, ce mécanicien et technicien en bâtiment l'a si bien compris qu'il regrette son périple en mer, en divagation dans une pirogue pur l'incertaine destination qu'est l'Espagne.

Ce dernier affirme qu'il ne retournerait, même si on lui payait un milliard de francs CFA et ses regrets font partie aussi de la somme de trois cent mille francs (300.000 F CFA) qu'il a défalquée pour tenter l'aventure.

"J'avais un projet de poulailler, en sus de mes deux boulots. Maintenant, avec 150.000 F CFA, je suis prêt à redémarrer mon commerce et j'invite les jeunes à surseoir à ce que j'appelle de l'inconscience", a-t-il conseillé.