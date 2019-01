Vidéo - "Farba Ngom: "Sénégal, kène meuneutoul sathie fi aye élections"* Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 10:43 | | 1 commentaire(s)| Le député Farba Ngom persiste et signe que la démocratie sénégalaise a dépassé le temps où les élections étaient truquées et cela, même si le ministre de l'Intérieur fait partie du parti au pouvoir, comme c'est le cas actuellement, avec Aly Ngouille Ndiaye de l'Alliance pour la République (APR).



* "Personne ne peut plus voler les élections au Sénégal"

Vidéo - Farba Ngom : "On ne peut plus truquer des élections au Sénégal*"

