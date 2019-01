Vidéo - Guy Marie Sagna : "Ousmane Sonko est notre frère de combat contre la dictature du FMI et du Franc CFA" Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Janvier 2019 à 15:06 | | 11 commentaire(s)| Présent au meeting de Ousmane Sonko et le Pasteef samedi à la Place de la Nation (Obélisque), Guy Marie Sagna, le leader du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp)/France a estimé que Ousmane Sonko est son frère de combat contre la dictature des institutions de Brettons Woods comme le Front monétaire international, sans oublier la dictature du Franc CFA et des multinationales occidentales.



