Vidéo-Kaolack : L'armée arrête 5 contrebandiers à bord d'une pirogue avec 7 tonnes de sucre et de l'huile Après 72 heures du début de la manœuvre nationale, l'armée sénégalaise a mis la main sur une pirogue contentant plus de 7 tonnes de sucre, plusieurs bidons d'huile avec 5 hommes à bord. C'est le Général Cheikh Wade, chef d'État major général des armées de terre qui donne l'information. Et le chef de l'exercice militaire dans le Saloum, d'ajouter que ces contrebandiers seront présentés au procureur après les avoir remis à la gendarmerie et à la Douane.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos