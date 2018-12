Vidéo : Kasnack veut se dépouiller de ses ordures

Les jeunes de Kasnack qui se trouvent autour de l'association pour une Vision Développement de Kasnack (APVDK) et le jeune responsable politique et chargé de missions du ministre Diéne Farba Sarr ont organisé une journée d'investissements humains dans les artères du quartier et certaines structures publiques de Kasnack tels que les alentours du centre de santé et les écoles.