Vidéo : L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) fête ses retraités

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a organisé une fête de départ à la retraite Jeudi au ministère de l'environnement. L’objectif était de remercier, mais aussi et surtout de saluer le travail abattu par les doyens de l’entreprise qui sont assurément des modèles pour la jeune génération. La cérémonie de décoration et de remise de cadeaux, s’est déroulée sous la présence effective du Directeur général de l’ONAS, Lansana Gagny Sakho et de l’ensemble du personnel.