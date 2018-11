Vidéo : L’œuvre de Sérigne Abdou Aziz Al Amine racontée par Serigne Malick Dia A l’occasion du Maouloud 2018, Sérigne Malick Dia s'est prononcé sur la vie et l’œuvre de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine. « Al Amine a toujours prôné l’union et la paix », a-t-il dit au micro de leral.

