Vidéo: La DER valide 74 dossiers à Kaolack Lors d'un comité d'investissement de la Délégation Générale à l'Entreprenariat Rapide (DER) tenu a Kaolack, 74 dossiers ont été validés sur les 76 présentés en cette seconde phase, pour une enveloppe de plus de 249 millions FCFA pour l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes de la région de Kaolack.

Mercredi 5 Décembre 2018

