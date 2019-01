Vidéo : Le Premier ministre Dionne magnifie la révolution infrastructurelle de son Gouvernement.

Le premier ministre a lors du lancement de construction des routes Kaffrine? Nganda et Wack Ngouna Saboya (Saloum), fait l'annonce de la réhabilitation des routes Kaffrine-Mbacké, Fatick- Foundiougne-Passy, la pose de la première pierre de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack et une série d'inauguration d'infrastructures routières Samba Djiffer et l'autoroute Mbour Thiés et le pont de Farafégny.