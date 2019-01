Vidéo : Le Sénégal et le Libéria signent un accord et son protocole d’application dans le domaine des pêches et de l’aquaculture Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 10:08 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal et la République sœur du Libéria viennent de signer un accord et de son protocole d’application dans le domaine des pêches et de l’aquaculture. La cérémonie s'est tenue hier 22 janvier 2019 au ministère de la Pêche à Diamniadio, en présence de M. Oumar Guèye et de son homologue Mme Emma Metieh GLASSCO, directrice Générale de l’Autorité des Pêches et de l’Aquaculture du Libéria.



Encore une bonne nouvelle pour la pêche. Le ministre Oumar Gueye et son homologue de la République du Liberia Madame le Ministre, Directeur Général de l’Autorité des Pêches et de l’Aquaculture de la République du Libéria, Madame Emma Metieh GLASSCO ont signé une convention.



Cet Accord signé entre les deux pays en matière de Pêche et d’Aquaculture, couvre une durée de cinq ( 05 ) ans renouvelable pour des périodes égales et définit le cadre de cette coopération dans :l'exploitation et la gestion des ressources marines,la valorisation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture , la recherche halieutique ,la préservation de l'environnement marin et côtier ,la formation et le renforcement des capacités des ressources humaines ,le suivi, contrôle et surveillance des pêches et la sécurité en mer pour les pêcheurs artisans entre d'autres mesures importantes.



"Permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance à nos deux Chefs d’Etats qui, le 15 février 2018, au terme de la Visite au Sénégal de Son Excellence le Président George Manneh WEAH, avaient donné instruction pour l’ouverture des négociations pour la signature du présent accord" informe le ministre de la Péche Oumar Gueye qui a présidé cette cérémonie de signature d’accord de pêche, qui vient témoigner, une fois de plus, de l’excellente qualité de la coopération entre le Sénégal et le Liberia.



Selon Oumar Gueye, l'activité de pêche revêt une très grande importance économique et sociale pour nos pays respectifs.En effet, au Sénégal le secteur de la pêche contribue de manière significative à la Sécurité alimentaire et à la nutrition en assurant 70% des apports en protéines d’origine animale.

La pêche contribue également à l’équilibre de la balance commerciale. Elle représente le premier secteur d’exportation avec 244,16 milliards de F CFA en 2017, soit 18,55% des recettes d’exportation.En 2018, le secteur de la pêche maintient sa place de leader avec 230,38 milliards de recettes d’exportations en fin novembre.



Ce nouvel Accord et de son Protocole d’application, dans le domaine des Pêches et de l’aquaculture, signés entre nos deux pays, ce 22 janvier 2019, s’inscrit dans la Vision commune des deux Chefs d’Etats pour la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles et pour l’émergence de nos économies nationales.



Suffisant pour le ministre de la pêche d'inviter les services techniques des deux Parties, en charge de l’application de l’Accord et du Protocole, à œuvrer en synergies d’actions dans le suivi rapproché et rigoureux des indicateurs de performance par le respect du calendrier des réunions du Comité technique de suivi et d’évaluation.



Face à la presse, Madame le Ministre, Directeur Général de l’Autorité des Pêches et de l’Aquaculture de la République du Libéria, Madame Emma Metieh GLASSCO a manifesté toute la satisfaction que son pays a pour procéder à la signature de ce présent accord et de son Protocole d’application.

