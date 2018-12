Vidéo - Long métrage de 1h 33 mn : Macky Sall à l'intérieur du pays, Macky Sall au fin fond du Sénégal

Après avoir parcouru 80 000 km du Sénégal à savoir deux fois le tour de la terre avant de mettre sur orbite le Yonnu Yokkuté, le Plan d'Urgence de développement communautaire (PUDC) et le Plan Sénégal Émergent (PSE), le président de la République a récidivé en 2018, en effectuant une tournée économique dans les régions de Saint-Louis et Louga les 21, 22 et 23 décembre 2018.