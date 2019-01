Vidéo - Macky Sall : "Diamniadio est la ville du futur, étendard d'un Sénégal moderne, démocratique et compétitif" Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Janvier 2019 à 09:05 | | 0 commentaire(s)| Avec l’inauguration de la plateforme logistique et commerciale que constituent la gare des gros porteurs et le marché d’intérêt national, le Sénégal ouvre "une nouvelle page de son histoire économique’, a déclaré hier jeudi le président de la République Macky Sall, qui a aussi expliqué que Diamniadio est la ville du futur, étendard d'un Sénégal moderne, démocratique et compétitif.



