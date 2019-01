Vidéo - Magal de "Toundou Diewal": La rencontre historique entre Serigne Touba et les soldats français Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 09:54 commentaire(s)| Le Magal de "Toundou Diewal" se prépare activement. Diewal, un village situé dans la localité de Thiamène (Louga) qui constitue la première étape victorieuse du guide religieux Cheikh Ahmadou Bamba, face aux colons à en croire Ibrahima Diaw, membre du comité d'organisation. Aussi, cet événement historique a-t-il été célébré et inclus dans l'agenda du Mouridisme. Depuis 1984, le Magal a été célébré et confié à Serigne Abdou Mouhaminou Mbacké ibn Serigne Mouhamadou Mourtada Mbacké.



