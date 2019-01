Vidéo - Mamadou Diop Decroix : "On fera face à Macky Sall pour le triomphe de la démocratie au Sénégal" Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Janvier 2019 à 13:28 | | 0 commentaire(s)| Les leaders de l'opposition réunis autour du C25 ont encore prévenu le chef de l'Etat hier mardi, lors de leur point de presse au siège de Bok Guiss-Guiss. Prenant la parole, Mamadou Diop Decroix a fait savoir qu'il récuse le Conseil constitutionnel, qui ne fait suivre les instructions de l'Exécutif. "Macky Sall ne compte pas organiser des élections libres et transparentes. Il veut confisquer le pouvoir. Mais on fera face à lui, pour faire revenir la démocratie au Sénégal", a t-il averti.



