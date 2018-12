Vidéo-Mamadou Kasset et "And Sampat Macky" évaluent les engagements et réalisations du président Macky Sall Le mouvement ‘’And Sampaat Macky’’, a organisé un panel sur : ‘’ les engagements et les réalisations du président Macky Sall’’, samedi après midi à Dakar pour rappeler et partager le bilan du Président Macky Sall. Ici, Mamadou Kasset, le Directeur général des HLM étalé les réalisations de Macky Sall.

