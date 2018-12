Vidéo - Me Baboucar Cissé : "Jusqu'à l'extinction du soleil, Khalifa Sall est coupable et il a reconnu sa culpabilité" Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018 à 14:52 | | 1 commentaire(s)| Dans cette vidéo, l'avocat Me Baboucar Cissé fait le bilan de l'audience de Khalifa Sall à la Cour suprême et reste forme sur le fait que "jusqu'à l'extinction du soleil, Khalifa Sall est coupable et il a reconnu sa culpabilité de façon constante



