Vidéo : Méga meeting Sargal Macky Sall à Sebikotane avec Oumar Guèye

Satisfaites des réalisations et projets du Président Macky Sall dans le département de Rufisque, les populations derrière le ministre Oumar Gueye sont à pied d'oeuvre pour sa réélection dès le 1e tour au soir du 24 février 2019. Le meeting organisé par le maire Abdoulaye Lo et ses responsables politiques, a eu lieu en présence des ministres Marieme Badiane, Oumar Youm, Abdou Néné Sall, le Président du conseil departemental honorable Souleymane Ndoye, le maire Papis Diop, Aminata Lo et Abdou Salam Guèye Hcct , entre d'autres personnalités de Rufisque.