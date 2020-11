Vidéo / Micro-trottoir: Me Abdoulaye Wade, "le héros, l'exemple, le meilleur", aux yeux des Sénégalais Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 16:32 | | 0 commentaire(s)| Battu par son ancien Premier ministre Macky Sall à la Présidentielle de 2012, Abdoulaye Wade reste dans le cœur des Sénégalais, il est aimé et apprécié par presque tout le monde et, est considéré comme un héros pour certains. Des citoyens lui ont témoigné leur amour au micro de Leral Tv, et estiment qu’il est un exemple à suivre, que durant son règne, la vie n’était pas aussi dure qu’elle est aujourd’hui au Sénégal. Ils ont par ailleurs mal pris le fait que Wade père ait été annoncé pour mort sur la Rfi.



