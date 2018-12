Vidéo - Mountaga Sy : "Ce PAP 2 viendra consacrer l'implication significative du secteur privé dans l'accompagnement de l’Émergence" Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 09:22 | | 2 commentaire(s)| Mountaga SY, le directeur de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux estime qu'au sortir du Groupe Consultatif de Paris 2018, le Programme d'actions prioritaires 2 viendra consacrer l'implication significative du secteur privé dans l'accompagnement de l'Emergence et aussi permettre d'aller vers des réformes courageuses et majeures pour favoriser et libérer les énergies pour des opportunités investissements.

