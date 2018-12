Vidéo - Moustapha Niasse fait un témoignage émouvant sur sa mère Mame Abissata Thiam

Lors des obsèques de Mame Abissata Thiam, mère de Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, la classe politique était largement représentée ainsi que les foyers religieux .

Un fait qui a touché l'enfant de Keur Madiabel. Moustapha Niasse a tenu ces propos lors de la levée du corps de sa défunte mère âgée de plus de 104 ans et en présence d'une forte délégation du président de la République, conduite par le ministre d'État, Mbaye Mbaye et plusieurs membres de l'opposition.