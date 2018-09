Vidéo : Ndoye Bane dément et "ridiculise" Baba Aïdara dans un reportage choc sur la transformation des eaux usées Baba Aidara journaliste d’investigations en vacances au Sénégal avait fait une déclaration choquante sur la machine qui transforme des eaux usées en eau potable. Cette nouvelle a fait polémique sur les réseaux sociaux et a suscité la réaction de plus d’uns. Ndoye Bane est venu aujourd’hui battre en brèche toutes les allégations de Baba Aidara, dans ce reportage, en contestant les informations avancées par ce dernier.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Septembre 2018 à 19:12 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook