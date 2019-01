Vidéo - Pont de Farafégny : Les transporteurs applaudissent et magnifient l'intégration africaine Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 09:01 | | 1 commentaire(s)| Pape Ndiancko déclare que l'une des principales exigences des chauffeurs et transporteurs vient d'être honorée avec le pont Sénégambien de Farafégné qui relie la Gambie et le Sénégal. Et le président du Regroupement des chauffeurs et transporteurs de la gare routière de Karang d'affirmer que l'arrivée de ce pont met fin à une énorme perte que subissait la zone de la Sénégambie.



