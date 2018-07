Vidéo : Présumé enlèvement d’une fille de 19 ans à Thiès, sa chaussure retrouvée, son père témoigne

Partie à la boutique du coin, au quartier Nasrou à Thiès aux environs de 21 heures le vendredi 7 juillet, Fatou Binetou Diop n’a plus été revue par ses parents. Âgée de 19 ans, elle était élève en classe de seconde. Les recherches entreprises n’ont encore rien donné, seule une de ses chaussures a été retrouvée non loin du quartier. Suivez les témoignages de ses parents qui soupçonnent un enlèvement et appellent au secours