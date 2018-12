Vidéo : Saourou Sène du Cusems revient sur le Monitoring des accords avec le Premier ministre

Revenant sur la rencontre avec le premier ministre, Sawrou Séne du Cadre unitaire des syndicats du secondaire (Cusems) a précisé les tenants et les aboutissants du monitoring des accords avec le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, tout en fustigeant la lenteur administrative et le non respect de l'accord sur l’indemnité de logement qui demeure une exigence pour une solution de la crise scolaire.