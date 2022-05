[Vidéo] Scandale à l’hôpital de Kaolack : Déclaré mort, un bébé retrouvé vivant dans un carton ! Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mai 2022 à 02:39 | | 0 commentaire(s)|

Alors qu’on n’a pas encore fini d’épiloguer sur le cas Astou Sokhna du nom de la jeune femme décédée en couches, il y a quelques semaines, au niveau du service maternité de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga, une autre affaire, impliquant les structures de santé, défraie la chronique à Kaolack. En effet, un bébé âgé d’un peu plus d’une semaine a été déclaré mort à l’hôpital El Hadj Ibrahima Niass, mais, selon ses parents, il a été retrouvé vivant. Son père, Al Hassan Diallo, revient sur les faits. « J’avais amené mon enfant malade à l’hôpital. Ce vendredi matin, on m’a signifié qu’il était dans un état critique, car la maladie a atteint le cerveau. On m’a ensuite dit qu’il était décédé. Quand je suis allé à la morgue, le bébé n’était pas encore là-bas, il était emballé dans un carton. Mais il a pleuré quand on l’a touché. On s’est alors rendu compte qu’il était encore vivant », a-t-il notamment indiqué sur Walf Tv, brandissant une attestation de décès qui lui a été déjà délivrée. C’est ainsi que le nourrisson a été interné à nouveau au service pédiatrie dudit hôpital pour poursuivre ses traitements comme l’ont souhaité ses parents. Contacté par Seneweb, cet originaire du village de Likem confirme l’information, rappelant que l’enfant est né au poste de santé de Wardiakhal. « Malade, on nous a demandé de l’évacuer à l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass », a confié M. Diallo au cours d’un entretien téléphonique. Émue, sa mère Diary Sow, également jointe au téléphone, estime que son fils Souleymane Diallo « a été emballé dans un carton avec sa couche et des matériels de perfusion ». Toutefois, il ne survivra pas, malheureusement. « Vers 22h, on nous a encore appelé pour nous signifier qu’il a finalement rendu l’âme. Je suis venu constater son décès », a ajouté son père. D’ailleurs, la famille Diallo a déjà porté l’affaire devant la justice pour qu’elle soit tirée au clair. « J’ai porté plainte au niveau de la police avant de saisir les journalistes pour en informer l’opinion nationale, parce que je n’y comprends rien », nous signale son père, au bout du fil. En attendant, bébé Souleymane est inhumé, ce samedi vers 10 h dans son village natal, selon toujours Al Hassan Diallo. Du côté de l’hôpital, notre informateur rapporte que les responsables ont réagi à cette situation, qui a commencé à faire du bruit dans la capitale du Saloum. En attendant de revenir sur cette déclaration, l’on nous signale qu’elle parle d’«arrêt cardiaque».





Source : Source : https://www.jotaay.net/Video-Scandale-a-l-hopital-...

