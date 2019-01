Vidéo - Thierno Alassane Sall : "Le logiciel informatique qu'utilise le Conseil constitutionnel a été avalisé sans aucune certification indépendante"

Thierno Alassane Sall, porte-parole du jour pour la coalition de 25 partis (C25), a dénoncé le fait que le logiciel informatique qu'utilise le Conseil constitutionnel a été avalisée sans aucune certification indépendante pouvant garantir la sécurité, la neutralité et l'efficacité du contrôle du parrainage, si on sait que le ficher de référence servant à invalider les parrainages est aussi inconnu des candidats et de leurs représentants.