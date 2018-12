Vidéo - Tournée économique à Louga : Mamour Diallo liste les réalisations de Macky Sall et se félicite de son accueil Rédigé par leral.net le Lundi 24 Décembre 2018 à 08:26 | | 0 commentaire(s)| Face à la presse ce dimanche, Mamour Diallo est revenu sur les réalisations effectuées par le régime du Président Macky Sall dans la région de Louga. Le leader du mouvement « Doli Macky » s'est réjoui de l'accueil chaleureux qui a été réservé au chef de l’Etat, lors de sa tournée économique samedi dernier dans la région. Et, pour lui, cette « mobilisation » témoignage à suffisance la volonté des populations de lui accorder un second mandat en 2019.





Accueil Envoyer à un ami Partager