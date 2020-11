Vidéo - Une nouvelle alliance vient de voir le jour

L’Alliance sénégalaise pour le consommer local vient de voir le jour. Elle regroupe les 14 régions du pays et a pour but de contribuer au développement du Sénégal. Selon le président de ladite alliance, Serigne Djily Samb, ils se sont réunis à Leona pour montrer que cette alliance a été mise en place pour tous les Sénégalais. Il annonce qu’il y aura un président et un vice-président dans chaque région.