Vidéo- Violente bagarre entre deux pilotes en pleine course de F1

Une scène violente s'est déroulée à même la piste entre deux pilotes. L'un d'eux était le coéquipier de Felipe Massa. Ce dernier a présenté ses excuses.



Un déplorable incident est survenu ce week-end lors des 500 Milhas de Kart de Granja Viana dans l'Etat de Sao Paulo au Brésil. Rodrigo Dantas pilotait un second karting de l'équipe de Felipe Massa et empêchait Tuka Rocha de revenir sur le désormais retraité de la F1.



Au coude à coude, les deux hommes n'ont pu éviter l'accrochage et Rocha a poussé Dantas dans un mur de pneus. Les deux hommes se sont rapidement levés pour en découdre aux poings. Durant l'altercation, Dantas est parvenu à mettre au sol son opposant, le frappant violemment au visage avant de tenter de l'étrangler. Les deux hommes ont finalement été séparés par la sécurité, les deux équipes ayant au final été disqualifiées.



"Jamais vu ça de toute ma carrière"

Au terme de près de 12 heures de course, le vice-champion du monde 2008 a tenu à présenter des excuses. "Pour moi, c'est très triste et encore plus triste de voir mon équipe impliquée. Ce n'était pas ma décision, je pilotais le kart (de tête). Mais je présente mes excuses à tout le monde pour ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de toute ma carrière. La compétition est sur la piste, mais jamais de cette manière."



Au final, c'est l'équipage Hero #71 emmené par Ruben Barrichello, qui l'a emporté. Malgré un retard de deux tours sur le duo de tête, leur disqualification leur a permis de prendre la tête et de conserver leur avance.



