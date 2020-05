Vidéo/ : Visite de chantier : Mamadou Sow, chef du département appui et technique de l’ONAS invite les populations à préserver le canal de drainage des eaux pluviales de Ouakam Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mai 2020 à 22:15 | | 0 commentaire(s)|

Le chef du département appui et technique de l’ONAS Mamadou Sow a effectué une visite à Ouakam pour voir les travaux de réhabilitation du canal de drainage des eaux pluviales de ladite localité.



Ce canal qui draine les eaux depuis la Vdn jusqu’’au village de Ngor avec des branchements du village de Ouakam est envahi par des herbes sauvages, des ordures et des eaux usées. C’est pourquoi, explique Mamadou Sow, l’ONAS est entrain de faire le terrassement pour un peu éclaircir le tracé.



M. Sow a profité de l’occasion pour appeler les populations à sauvegarder cet ouvrage pour éviter les problèmes d’inondation et autres problèmes.



