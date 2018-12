Vidéo : Yaye Fatou Diagne fait le plaidoyer pour la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école Rédigé par leral.net le Lundi 17 Décembre 2018 à 11:08 | | 0 commentaire(s)| L'nspection de l'Education et à la Formation de Guinguinéo a, lors d'une grande manifestation, honoré ses élèves qui se sont le plus illustrés durant un test organisé en début d'année. 70 lauréats du préscolaire au moyen secondaire en passant par l'élémentaire, ont reçu des lots de matériels scolaires. La marraine Yaye Fatou Diagne, maire de la commune de Ngathie Naoudé a profité de l'occasion pour inviter parents et acteurs à œuvrer pour le maintien des filles à l'école.



Accueil Envoyer à un ami Partager