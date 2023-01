Village artisanal de Soumbédioune / Manque de touristes, pénurie de matières premières, promesses non tenues : Les artisans réclament de meilleures conditions... Rédigé par leral.net le Mardi 24 Janvier 2023 à 20:52 | | 0 commentaire(s)| Le village artisanal de Soumbédioune qui compte plus de 300 boutiques et regroupe 7 corps de métiers différents, est laissé en rade, d'aprés les dires des artisans. Selon eux, ledit village qui a formé beaucoup d'hommes de métiers, manque de touristes, ses artisans, peinent à se procurer les matières premières. Ils demandent ainsi à l'Etat, de respecter ses promesses pour l'amélioration de leurs conditions de travail...



