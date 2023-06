Violences au Sénégal : "La Police nationale et la Gendarmerie sont plus que jamais déterminés à assurer la sécurité des Sénégalais et des biens"

La Police nationale a fait face à la presse suite aux récentes émeutes. Selon, Ibrahima Diop, directeur de la Sécurité publique, la plupart des personnes arrêtées étaient en possession d'armes de guerre, de cocktails Molotov et d'armes blanches. A l'en croire, la Police nationale et la Gendarmerie sont plus que jamais déterminés à assurer la sécurité des Sénégalais et des biens...