Violences électorales : Thierno Alassane Sall critique sévèrement, la démarche du parti Pastef

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2024 à 18:18 | | 0 commentaire(s)|

Thierno Alassane Sall n’a pas mâché ses mots. Il a critiqué la démarche du parti Pastef, en mettant en cause les valeurs actuelles du parti au pouvoir. Thierno Alassane Sall de dénoncer les phénomènes de transhumance et ces alliances qualifiées de contre nature sur la scène politique. Ce qui, selon lui, vont à l’encontre de l’intégrité et de la transparence attendues des leaders politiques.