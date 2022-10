Visite Médias: Moussa Bocar Thiam séduit par les équipements de haute portée de la 2Stv

Après avoir rendu visite aux médias de Sen Tv, Rts et Itv, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Moussa Bocar Thiam, a également visité les locaux de la 2Stv. Il a ainsi échangé avec le directeur général de la 2Stv, M. Elhadj Ndiaye et montré son engagement, avec l’appui de l’Etat, à accompagner les organes de presse qui rencontrent des problèmes et inciter les médias à informer juste et vrai. Ainsi, l’aide à la presse passe d’un milliard quatre cent millions en 2022 à un milliard neuf cent millions en 2023. Monsieur le ministre a apprécié le travail abattu par M. Ndiaye et le félicite pour les équipements qui sont à la pointe de la technologie.